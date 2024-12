Unter den Einzelwerten nahmen Rheinmetall mit plus 2,0 Prozent die Spitze im Dax ein und im MDax zählten Hensoldt mit plus 2,6 Prozent zu den Favoriten. Beide Rüstungsaktien machten damit einen Teil ihrer jüngsten Kurskorrektur wett. Dabei unterstützte nicht zuletzt eine Studie der US-Bank JPMorgan. Der europäische Luftfahrt- und Rüstungssektor sei niemals zuvor so attraktiv gewesen, schrieb Analyst David Perry. Der Rüstungselektronik-Spezialist Hensoldt steht zudem an seinem Kapitalmarkttag mit Aussagen zu den mittelfristigen Zielen im Blick und rechnet mit einer fortgesetzten Auftragsflut.