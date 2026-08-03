Für die Papiere von Eon ging es um 1,9 Prozent nach oben. Zuvor hatte das Analysehaus Jefferies die Titel des Energieversorgers von «Hold» auf «Buy» hochgestuft und das Kursziel von 17,40 auf 22,70 Euro angehoben. Analyst Ahmed Farman sieht die Strom-Ausbaupläne in Deutschland sowie regulatorische Vorgaben für die Kapitalkosten der Stromerzeuger als Kurstreiber für die Aktie in den kommenden Monaten./edh/jha/