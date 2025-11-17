Nach der durchwachsenen Vorwoche ist der Dax am Montag mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet. Nach etwas mehr als einer halben Handelsstunde legte der Leitindex 0,18 Prozent auf 23.920 Punkte zu. Er blieb damit in Reichweite zur 24.000-Punkte-Marke, die seit Ende Oktober schon umkämpft ist. Während sich der MDax mit 29.392 Punkten knapp im Minus bewegte, lag der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 mit 5.694 Punkten nahe seines Freitagsniveaus.