Im SDax zogen PVA Tepla Aufmerksamkeit auf sich. Nachdem am Vortag Anleger noch Kasse gemacht hatten, nahm das Papier mit plus 9 Prozent und seine Rally wieder auf. Es erreichte den höchsten Stand seit Frühjahr 2022. Sowohl die Deutsche Bank als auch Oddo BHF äusserten sich positiv zu dem Technologieunternehmen. Die Experten der Deutschen Bank nannten den Kapitalmarkttag am Vortag eine «positive Überraschung», die von Oddo sehen den Kursrutsch am Vortag als «Kaufgelegenheit»./ck/mis