Siemens Healthineers pendelten nach durchwachsenen Quartalszahlen und geänderten Jahreszielen zwischen Gewinnen und Verlusten hin und her. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent nach oben. Der Medizintechnik-Hersteller senkte angesichts der im dritten Quartal schwachen Diagnostik-Sparte zwar das Jahresumsatzziel 2025/26, hob aber zugleich die bereinigte Gewinnprognose je Aktie an. Hier kamen dem Konzern positive Sondereffekte aus US-Steuerrückerstattungen zugute. Analysten wie etwa Susannah Ludwig von Bernstein Research hoben aber vor allem als positiven Aspekt den «sehr starken Auftragsbestand» hervor, der für Zuversicht sorgen sollte.