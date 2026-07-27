Eine Angriffspause der USA im Krieg mit dem Iran hat den Dax am Montag angeschoben. Im frühen Handel stieg das Börsenbarometer um 1,36 Prozent auf 25.439 Punkte und knüpfte dank der fallenden Ölpreise an den freundlichen Wochenschluss von Freitag an. Das Rekordhoch kommt wieder in die Nähe, es datiert mit 25.900 Punkten von Anfang des Monats.