Im frühen Handel überwand das Börsenbarometer zuletzt mit 0,7 Prozent auf 24.455 Punkte das Hoch des Vormonats November. Nun stehe dem Dax bei 24.500 Punkten die letzte relevante Hürde auf seinem Weg zum Rekordhoch bevor, so Molnar. Das hatte der Index im Oktober bei etwas über 24.770 Zählern erreicht. Die Marktstimmung unterstütze. Der sogenannte Fear-&-Greed-Index, der misst, ob Anleger von Angst oder Gier getrieben werden, sei mittlerweile wieder im neutralen Bereich. Entsprechend könnte sich die Stimmung weiter bessern.