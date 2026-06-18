Der Dax hat es auch am Donnerstag nicht dauerhaft über die Marke von 25.000 Punkte geschafft. Auch wenn die US-Währungshüter den Markt auf höhere Zinsen einstellten, startete der deutsche Leitindex in dieser Woche schon den dritten Versuch, die Tausendermarke hinter sich zu lassen. Doch gegen Ende der ersten Handelsstunde stand der Leitindex mit 24.992 Punkten wieder knapp darunter mit 0,2 Prozent im Plus.