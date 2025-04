Die Serie freundlicher Handelstage für den Dax hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Unterstützung kommt einerseits von der positiven Stimmung an den Überseebörsen. Andererseits half, dass die SPD-Mitglieder dem Koalitionsvertrag zustimmten. Ein negatives Ergebnis hätte womöglich Schockwellen durch die Märkte geschickt, wie Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in Frankfurt sagte.