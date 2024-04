Bayer als Schlusslicht im Dax gaben um 2,8 Prozent nach. Der Patentverlust des Gerinnungshemmers Xarelto in Grossbritannien passe zur Entscheidung in Frankreich Ende März, schrieb Analyst Richard Vosser von JPMorgan. Er nannte dies enttäuschend, auch wenn das in den Planungen des Dax-Konzerns für 2024 bereits berücksichtigt sei.