Ein Fass der Nordsee-Ölsorte Brent kostete am Morgen zeitweise wieder mehr als 100 Dollar, kehrte zuletzt aber unter diese Marke zurück. In Indikationen wurde der Dax vor diesem Hintergrund schon in der Nähe von 23.200 Punkten gesehen. Eine panikartige Situation, wie es sie am Montag mit einer Ölpreisspitze bei fast 120 Dollar gab, blieb dieses Mal jedoch aus.