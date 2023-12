Mit dem klaren Signal für voraussichtlich drei Zinssenkungen 2024 hat die US-Notenbank Fed die Hoffnungen der Anleger erfüllt. Der Dax reagierte am Donnerstag entsprechend positiv und kletterte erstmals in seiner Geschichte über die runde Marke von 17 000 Punkten. «Fröhliche Weihnachten von der Fed», titelte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets in seinem Kommentar am Morgen.

14.12.2023 11:40