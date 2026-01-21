Am Mittwochmorgen sank der deutsche Leitindex in der ersten Dreiviertelstunde des Handels um 0,4 Prozent auf gut 24.594 Punkte. Er blieb damit deutlich über seinem bisherigen Wochentief. Bei den mittelgrossen Börsenwerten suchten die Anleger eher wieder nach Chancen: Der MDax stabilisierte sich zur Wochenmitte um 0,4 Prozent auf 30.919 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büsste 0,3 Prozent ein. Er hatte nach einem Rekord in der Vorwoche zuletzt ebenfalls schon deutlicher korrigiert.