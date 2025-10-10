Nach dem Rekordhoch vom Vortag könnte sich der Dax vor dem Wochenende zu einer neuerlichen Höchstmarke aufschwingen. Am Freitag im frühen Handel legte der Dax um 0,2 Prozent auf 24.652 Zähler leicht zu. Am Vortag hatte das Börsenbarometer bei 24.771 Punkten ein historisches Hoch erreicht, die Gewinne anschliessend aber fast komplett wieder abgegeben.