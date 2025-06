Die Experten von Index-Radar sehen nun in der 24.000-Punkte-Marke das nächste Dax-Ziel. Sie blicken angesichts der guten Stimmung auch in die Vereinigten Staaten, wo nach dem frischen Rekord des Nasdaq 100 am Vorabend der S&P 500 an einer Bestmarke geschnuppert hatte. «Der US-Aktienmarkt bleibt auf der Überholspur - getragen von wachsender Zinssenkungsfantasie und einem Dollar, der sich anschickt, das schwächste Halbjahr seit rund vier Jahrzehnten zu vollenden», schrieben die Index-Radar-Experten.