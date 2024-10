Nach moderaten Vortagesgewinnen hat der Dax am Freitag wieder geschwächelt. Im frühen Handel verlor der deutsche Leitindex 0,11 Prozent auf 19.421,17 Punkte. Damit hat er seit Wochenstart rund 1,2 Prozent nachgegeben. Laut Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners ist die «grosse Dynamik am europäischen Aktienmarkt erst einmal raus» nach dem Dax-Rekord in der vergangenen Woche. Der Grundoptimismus der Anleger bleibe aber erhalten. Neben der Berichtssaison könnte am Vormittag das Ifo-Geschäftsklima für Impulse sorgen.