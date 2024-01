Nach den moderaten Vortagesverlusten hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag ein wenig Boden gutgemacht. Rückenwind kommt aus den USA. Dort hatten der Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 am Montag neue Höchstmarken erreicht. Sinkende Renditen an den Anleihemärkten hatten den US-Werten nochmals Auftrieb verliehen.

30.01.2024 09:56