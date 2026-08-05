Die Geschäfte von Siemens Energy laufen weiter rund. Der Energietechnikkonzern steigerte im dritten Quartal Umsatz und Gewinn deutlich und übertraf dabei die Erwartungen der Analysten. Den im Frühjahr angehobenen Ausblick bestätigte Siemens Energy. Für die Papiere ging es um 1,2 Prozent aufwärts. Das Unternehmen habe ein starkes drittes Geschäftsquartal hinter sich, lobte ein Händler. Wie erhofft, habe die Windkrafttochter Gamesa den Weg zurück in die Profitabilität gefunden.