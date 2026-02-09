Die Erholung des Dax geht zum Wochenstart in die Fortsetzung. Mit den internationalen Börsen im Rücken näherte sich der Dax im frühen Montagshandel bis auf 60 Punkte der 25.000-Punkte-Marke. Für mehr fehlte dem Leitindex dann aber zunächst der Schwung: Zuletzt betrug das Plus dann noch 0,36 Prozent auf 24.811 Punkte. Noch am Donnerstag hatte er mit 24.272 Punkten dicht an seinem Jahrestief gestanden.