Nach den zuletzt heftigen Kursturbulenzen ist der Dax am Freitag auf Erholungskurs geblieben. Der deutsche Leitindex legte um 0,30 Prozent auf 17.733,61 Punkte zu. Kursgewinne in den USA und in Asien stützten. Auf Wochensicht steht damit ein moderates Plus zu Buche, nachdem die Auflösung umfangreicher spekulativer Geschäfte an den Devisenmärkten sowie Rezessionssorgen das Börsenbarometer am Montag noch bis fast auf 17.000 Zähler zurückgeworfen hatten.