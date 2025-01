Am vergangenen Mittwoch war der Dax in Sichtweite seines Rekords von Mitte Dezember vorgerückt, nun näherte er sich eher wieder der 20.000er Marke. Wie die Experten der Landesbank Helaba schreiben, gab es in der zweiten Vorwochenhälfte weder fundamental noch technisch die notwendigen Impulse, um das Rekordhoch zu testen oder zu überwinden. Der designierte US-Präsident Donald Trump verpasste der guten Stimmung mit erneuten Drohgebärden in puncto hoher Einfuhrzölle einen Dämpfer.