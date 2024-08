Stagnation auf hohem Niveau bleibt also am deutschen Aktienmarkt das Gebot der Stunde nach der zurückliegenden dreiwöchigen Kurs-Rally. So warten Investoren vor allem auf die Quartalszahlen des Chipkonzerns Nvidia zur Wochenmitte. Die Resultate des Spezialisten für Computerchips für KI-Anwendungen haben Signalwirkung für die gesamte Branche.