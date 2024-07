Zum Ausklang einer durchwachsenen Woche hat der Dax am Freitag eine klare Richtung vermissen lassen. Zuletzt schaffte der deutsche Leitindex einen Anstieg um 0,09 Prozent auf 18.315,21 Punkte. Auf Wochensicht steuert er damit auf ein Plus von 0,8 Prozent zu. Der jüngste Kursrutsch im hoch bewerteten US-Technologiesektor war indes auch am Dax nicht spurlos vorübergegangen: Nach Kursgewinnen zum Wochenstart war es seit Mittwoch bergab gegangen.