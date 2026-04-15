MDax-Spitzenreiter Aixtron stach nach Zahlen und einer Prognoseanhebung mit einem Kurssprung von 13 Prozent heraus. Damit waren die Aktien so teuer wie zuletzt im Jahr 2001. Dass der Chipindustrie-Ausrüster aufgrund der überraschend starken Nachfrage nach Anlagen für die Optoelektronik im ersten Quartal die Jahresziele anhob, wurde laut einem Händler erst einmal positiv aufgenommen. Citigroup-Experte Andrew Gardiner war schon vorab davon ausgegangen, dass der starke Auftragseingang in der Optoelektronik und der angehobene Umsatzausblick ausreichen, die leicht enttäuschende Entwicklung zum Jahresauftakt in den Hintergrund zu drängen.