Der Dax hat am Freitag sein Rekordhoch vom Vortag leicht übertroffen. Der deutsche Leitindex stieg in der ersten Handelsstunde 0,1 Prozent auf 18.936,17 Punkte und erreichte damit in den Nachkommastellen einen Höchststand. Am Donnerstag war der Dax mit 18.936 Punkten über das bisherige Rekordniveau vom Mai geklettert und hatte sein Jahresplus auf knapp 13 Prozent ausgebaut. Auch die Bilanz des nun endenden Monats August ist trotz des Kurseinbruchs zu Monatsbeginn klar positiv.