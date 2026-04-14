Bereits zu Wochenbeginn hatten Dax und EuroStoxx angesichts freundlicher US-Börsen ihre Verluste bis zum Handelsende deutlich eingedämmt. Selbst die US-Blockade der Strasse von Hormus, die nach gescheiterten ersten Gesprächen zwischen den USA und Iran in Kraft getreten war, hatte die Anleger nicht verschreckt. Die Aktienmärkte in Asien profitierten ebenfalls von den Spekulationen über eine baldige Fortsetzung der Friedensgespräche, während die Ölpreise wieder unter der 100-Dollar-Marke liegen.