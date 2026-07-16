Dementsprechend konnten die TSMC-Aussagen auch weitere Verluste im deutschen Halbleitersektor nicht verhindern. Infineon sanken am Dax-Ende um 2,5 Prozent, und für MDax-Schlusslicht Siltronic sowie die Indexnachbar Aixtron und Suss ging es um bis zu 4,3 Prozent bergab. Die Aktien von LPKF und Jenoptik, die der Branchenschwäche am Mittwoch noch getrotzt hatten, gaben um 3,8 beziehungsweise 1,7 Prozent nach. Zur Wochenmitte war bereits der gute Quartalsbericht des niederländischen Chipindustrie-Ausrüsters ASML weitgehend verpufft.