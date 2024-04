Von seinem kleineren Rücksetzer am Vortag hat sich der Dax am Freitag wieder erholt. Im frühen Handel verbuchte der deutsche Leitindex ein Plus von 1,07 Prozent auf 18 145,83 Zähler. Er blieb damit aber noch unter der 21-Tage-Linie, die aktuell bei 18 171 Punkten verläuft und den kurzfristigen Trend signalisiert.