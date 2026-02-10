Der Dax tut sich am Dienstag weiter schwer mit der 25.000-Punkte-Marke. Zu Wochenbeginn hatte er diese spät passiert, doch nun stand sie im frühen Handel wieder auf die Kippe. Zuletzt notierte der deutsche Leitindex 0,2 Prozent tiefer bei 24.974 Punkten. Für eine weitere Annäherung an das Rekordhoch von 25.507 Punkten aus dem Januar mangelte es an internationalem Rückenwind.