Bei weiter starken Vorgaben von den Übersee-Börsen steht beim Dax am Donnerstag erneut die Hürde von 25.000 Punkten im Blick. Der deutsche Leitindex gewann nach der ersten halben Stunde im Xetra-Handel 0,33 Prozent auf 25.001 Zähler. Bis zum Rekordhoch aus dem Januar fehlen gut 500 Punkte.