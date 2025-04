Europas grösster Softwarehersteller SAP profitierte im ersten Quartal von seinem grossen Stellenabbau aus dem Vorjahr. Weil viele Beschäftigte erst in den ersten Jahrestagen das Unternehmen verliessen, kamen die Einsparungen wegfallender Stellen grossteils erst in den ersten drei Monaten dieses Jahres zum Tragen. Laut Analyst Charles Brennan vom Investmenthaus Jefferies sollten die Geschäftszahlen nach der Kursschwäche und vor dem Hintergrund der konjunkturellen Unsicherheit «ermutigend» wirken. Nur wenige andere Unternehmen in diesem Sektor könnten im Cloud- und Softwarebereich mit dem Wachstum der Walldorfer mithalten. SAP waren mit einem Plus von fast neun Prozent der mit Abstand grösste Gewinner im Dax.