Unter den SDax-Werten gab es für die Titel von Auto1 ein Kursfeuerwerk um 17,5 Prozent. Sie knüpften damit an ihre Vortagsgewinne an, nachdem der Gebrauchtwagenhändler seine diesjährige Gewinnprognose erhöhte. Mit dem erstmaligen Sprung über die 6-Euro-Marke seit Anfang Januar steuerte der Kurs das bisherige Jahreshoch an. SAF-Holland dagegen verloren prozentual zweistellig an Wert.