Auch die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag rückt bereits in den Blick. Nach Einschätzung von Ökonomen wird die EZB ihren Leitzins voraussichtlich nicht antasten. Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde dürfte jedoch eine Zinssenkung für Juni signalisieren. Womöglich käme die EZB dann der Fed mit der Zinssenkung zuvor. Hinweise auf eine baldige Zinswende kämen an den europäischen Börsen vermutlich sehr gut an, kommentierte Experte Henke.