In den hinteren Börsenreihen stachen Grenke -Aktien mit einem Plus von mehr als vier Prozent heraus. Anleger zog es in die Papiere, nachdem der Leasingspezialist über ein wachsendes Neugeschäft berichtet hatte, zugleich arbeitete das Unternehmen im vergangenen Quartal profitabler. Südzucker gaben hingegen um ein Prozent nach, hier belasteten rückläufige Umsatz- und Gewinnzahlen der Tochter Cropenergies für deren erstes Geschäftsquartal. Der Zuckerkonzern folgt mit den eigenen Resultaten an diesem Donnerstag./tav/men