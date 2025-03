Im Dax gab es an diesem Montag keine Änderungen. Hingegen stiegen der Panzergetriebe-Hersteller Renk , der Vermögensverwalter DWS und der Online-Broker Flatexdegiro vom Nebenwerte-Index SDax in den MDax auf. Die Renk-Titel erholten sich mit plus 1,8 Prozent vom jüngsten Rückschlag - am Mittwoch hatten sie noch ein Rekordhoch erreicht.