Angesichts der Einigung zwischen den USA und der Ukraine auf einen überarbeiten Plan für ein mögliches Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine stehen die deutschen Rüstungswerte weiter unter Druck. So fielen die Papiere von Rheinmetall auf den tiefsten Stand seit Ende April und bildeten mit einem Kursrückgang von 3,3 Prozent das Schlusslicht im Dax. Die Titel von Renk und Hensoldt waren mit Verlusten von 3,1 beziehungsweise 3,2 Prozent die schwächsten Werte im MDax.