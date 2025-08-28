Nach anfänglichen Kursverlusten von ProSiebenSat.1 verbuchten die Papiere des Medienkonzerns zuletzt ein Plus von 1,9 Prozent und erreichten den höchsten Stand seit zwei Jahren. Mit einem Anteilsverkauf des Grossinvestors PPF an die Berlusconi-Gesellschaft Media for Europe (MFE) sei das Bietergefecht um ProSiebenSat.1 nun beendet, MFE halte mit knapp 60 Prozent die Mehrheit am deutschen Medienkonzern, sagte ein Händler. Die kräftigen Kursgewinne von MFE legten den Schluss nahe, dass Anleger in der Übernahme nun operative Vorteile für den italienischen Medienkonzern sähen.