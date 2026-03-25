Im MDax schossen Lanxess nach einer Empfehlung von JPMorgan gar um fast 14 Prozent nach oben und bauten ihre Erholung vom Tief seit 2009 am Montag inzwischen auf 44 Prozent aus. JPMorgan-Experte Chetan Udeshi sieht die Kölner als einen der stärksten Kriegs-Profiteure in der Chemiebranche. Udeshi drehte sein skeptisches «Underweight» am Morgen in eine «Overweight»-Empfehlung. Lanxess sei einer von wenigen, wenn nicht der einzige, westliche Produzent in seinen wichtigsten Produktkategorien, und profitiere damit von Produktionsproblemen im asiatisch-pazifischen Raum.