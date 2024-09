Der Dax war am Montag angesichts eines US-Feiertags verhalten in den September gestartet. Mit dem ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie stehe in den Vereinigten Staaten am Dienstagnachmittag «ein wichtiger Stimmungs- und Frühindikator im Kalender», schreibt die Landesbank Helaba. Sollte die sich abzeichnende leichte Verbesserung Realität werden, wäre das für die US-Notenbank Fed «ein Grund mehr, die Zinsen nicht zu schnell zu senken».