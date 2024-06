Bei der Europawahl hatten rechte Parteien in mehreren Ländern grosse Erfolge erzielt. «Der Rechtsruck in Europa bringt politische Unsicherheit zurück auf das Börsenparkett», sagte am Morgen der Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Macron hofft wohl mit der Neuwahl, seine Mehrheit in der Parlamentskammer auszubauen. «Doch diese Mehrheit zu erreichen, dürfte nicht einfach werden, denn Macrons Partei wirkt geschwächt», schrieb am Morgen JPMorgan-Experte Raphael Brun-Aguerre.