Die Tui-Aktie verteuerte sich als bester MDax-Wert um 3,2 Prozent, nachdem der Reisekonzern über die aktuelle Buchungslage informiert hatte. Bernstein-Analyst Richard Clarke wertete es in einer ersten Reaktion als ermutigend, dass Tui offenbar gut in die Wintersaison gestartet sei. Für beide Saisonzeiten vermeldete Tui steigende Preise und hält sich auf dieser Basis für gut positioniert, das operative Gewinnziel für ddas laufende Geschäftsjahr zu erreichen.