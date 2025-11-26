Für die Titel der Salzgitter AG ging es hingegen als SDax-Spitzenreiter um 9,5 Prozent auf 33,40 Euro nach oben auf den höchsten Stand seit rund sieben Wochen. Damit bauten sie ihren Jahresgewinn auf 110 Prozent aus. Deutsche Bank Research hatte die Papiere des Stahlkonzerns von «Hold» auf «Buy» hochgestuft und das Kursziel von 27 auf 40 Euro angehoben.