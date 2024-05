Die Aktien von Henkel legten nach einer Ausblickserhöhung um gut vier Prozent zu. Dagegen sackten die Papiere von Daimler Truck am Dax-Ende um 5,3 Prozent ab, auf den tiefsten Stand seit Ende Februar. Im vorbörslichen Handel hatten sie in Reaktion auf unerwartet gute Quartalszahlen des Nutzfahrzeugbauers noch um mehr als 4 Prozent im Plus notiert. Der Lkw-Hersteller sei stark ins Jahr gestartet, lobten Analysten. Allerdings habe der Konzern darauf hingewiesen, dass der Gegenwind in Europa zunehme, gab JPMorgan-Experte Jose Asumendi zu bedenken.