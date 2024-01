Nach der jüngsten Aufwärtsbewegung hat der deutsche Aktienmarkt zu Beginn der neuen Börsenwoche nachgegeben. So mancher Anleger realisiere wohl Profite, hiess es am Markt. Unterdessen kommt die Quartalsberichtssaison der Unternehmen langsam in Schwung. In den USA legen diese Woche unter anderem die Börsenschwergewichte Microsoft , Meta , Apple , Alphabet und Amazon ihre Zahlen vor. Der wohl wichtigste Wochentermin steht am Mittwoch mit der US-Notenbanksitzung an.

29.01.2024 09:52