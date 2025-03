Der zuletzt rekordhungrige Dax leidet am Freitag unter deutlichen Gewinnmitnahmen. In der ersten Handelsstunde sank der deutsche Leitindex um 1,60 Prozent auf 23.043,86 Punkte. Auf Wochensicht entspricht das aber immer noch einem Plus von 2,2 Prozent, nachdem der Dax am Montag erstmals die Marke von 23.000 Punkten überwunden hatte.