Allzu viel ist an diesem Freitag zwischen Neujahr und dem Wochenende allerdings nicht los. Viele Investoren sind am Brückentag noch in der Pause rund um den Jahreswechsel zurück. Das Geschehen am Markt dürfte daher erst ab der kommenden Woche deutlicher an Fahrt aufnehmen. Gerade bei etwas kleineren Einzelwerten sind bei geringerem Handelsvolumen aber auch grössere Ausschläge möglich.