Börsen-Schwergewicht ASML aus den Niederlanden verbuchte im dritten Quartal mehr Bestellungen als erwartet und rechnet auch mit einem starken vierten Quartal. Auch wenn sich der Ausrüster der Chip-Industrie für 2026 zurückhaltend gab, reichten die Aussagen aus, um hierzulande Infineon , Aixtron oder Suss Microtec Auftrieb zu geben. Die drei deutschen Aktien stiegen zwischen 0,7 und 1,1 Prozent.