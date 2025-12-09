Der deutsche Leitindex legte im frühen Geschäft zuletzt um 0,4 Prozent auf 24.148 Punkte zu. Seit dem Tief am 21. November bei unter 23.000 Zählern hat sich das Börsenbarometer nunmehr um etwas mehr als 5 Prozent nach oben gearbeitet und seit Freitag auch wieder die runde Marke von 24.000 Punkten überwunden. Das Jahr 2025 ist alles in allem bislang gut verlaufen für den Dax. Sein Gewinn liegt aktuell bei etwas mehr als 23 Prozent.