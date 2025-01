Umstufungen betreffen die Aktien der Deutsche Telekom , Wacker Chemie und Eon . Bei der Telekom rät die UBS nun zum Kauf, die Papiere legten unter den besten Dax-Werten um 1,7 Prozent zu. Für Wacker Chemie indes kassierte das Investmenthaus Stifel das Kaufvotum, die Aktien sanken um 5,4 Prozent und landeten am MDax-Ende. Die Versorgertitel von Eon büssten nach einer Abstufung durch die Bank of America am Dax-Ende 2,6 Prozent ein./ajx/zb