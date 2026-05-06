Während des Stopps von «Projekt Freiheit» solle geprüft werden, ob ein Abkommen mit dem Iran abgeschlossen und unterzeichnet werden könne. Es habe «grosse Fortschritte» für ein «umfassendes und abschliessendes» Abkommen gegeben. Für Impulse in dem Konflikt könnte auch das Treffen zwischen Chinas Aussenminister Wang Yi mit seinem iranischen Amtskollegen in Peking sorgen.